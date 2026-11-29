Zabava

Nakon 10 koncerata u beogradskom Sava centru, Jakov Jozinović je 28. novembra održao svoj prvi koncert u beogradskoj Areni. Pred početak se provukao publici ispred nosa, u velikoj kutiji koju su gurali članovi njegovog tima.

Ali dok je on šokirao broj gostiju pitanjem „Isuse, šta je ovo?“ nakon prve pesme, u halu je ušla pevačica Ema Radujko, koja je kasnila na početak koncerta. U VIP zoni joj je društvo pravila Nina Đogani, sestra Lune Đogani.

Osim što je Arena pukla po šavovima, Jakov je pred sam nastup pričao o novom duetu „Suze“ sa Džejlom Ramović. Kaže da su spot snimali preko 20 sati u komadu i da je hemija bila baš takva kakva im je trebala. Džejlu opisuje kao iskrenu i predivnu osobu koja ga najbolje razume jer je mlada, a opet dugo u ovom poslu.

Naravno, gde postoji hemija, tu su i tračevi. Na pitanje da li je njihov odnos zapravo marketinški trik, Jakov je ostao ozbiljan. Rekao je da će privatni život držati za sebe i da ljudi već imaju dovoljno informacija o njemu ove godine. Ipak, priznao je da su mu spekulacije oko veze sa koleginicom zapravo simpatične i smešne.

Samo nam recite, da li biste vi pristali da vas tim gura kroz Arenu u kutiji samo da izbegnete gužvu?