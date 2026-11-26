Zabava

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa i modne kreatorke Meline Džinović, ponovo je zapalila društvene mreže. Ovog puta je pažnju privukla fotografijom trudničkog stomaka svoje prijateljice, pokazujući koliko se raduje njenoj novoj ulozi majke.

Uz sliku je napisala: „Biće najrazmaženija beba na svetu“, čime je jasno stavila do znanja da će beba dobiti posebnu pažnju i ljubav od nje. Objava je odmah izazvala simpatije pratilaca, a vidi se da Đina jedva čeka dolazak prinove i početak novog poglavlja u životu svoje prijateljice.

Đina je ranije u svom vlogu otkrila da su obišli 25 ostrva. Istakla je da je ne vode po barovima, već po muzejima, što je prelepo, ali joj je u jednom momentu dosta.

Komentarišala je i svoju promenu životnog stila, navodeći da u poslednjih godinu dana živi brže i da je prestala da izlazi, mada to ne znači da potpuno više neće. Pomenula je da joj uskoro počinje fakultet i da je navikla na drugačiji ritam spavanja, pa joj nije baš prijao trenutak kada su je budili u devet sati ujutru, jer ona voli da spava do 12.

Đina je priznala da je malo labilnija i da ima želju da bude „normalna“, zbog čega sada pokušava da bude smirenija, staloženija i vrednija. Navela je da je počela da se druži sa ljudima koji rade i stvaraju, jer želi da promeni neke stvari u svom životu, a s obzirom na to da ima tu opciju, odlučila je da to i uradi. Negativnu energiju izbacuje kroz treninge, što joj pomaže da ostane stabilna tokom dana.

Ko će zapravo biti taj srećni mali čovek koji će dobiti toliko razmažćenja?