Zabava

Dragomir Despić Desingerica nije planirao da ćuti nakon što je Aleksandra Radović u podkastu Sigurno mesto ozbiljno prozvala aktuelna muzička takmičenja. Pevač, koji je danas član žirija u Pinkovim zvezdama, oštro je uzvratio i sugerisao da se uspeh izvođača danas često meri upravo kroz taj format.

Desingerica je direktno ciljao u Aleksandru, kojoj je poručio da mu je žao što u njenom slučaju to „nije bilo toliko uspešno“. Prema njegovim rečima, ona je tada bila mlada i tek u usponu, pa joj je „savetovao“ da nastavi da se trudi i radi kako bi stvari krenule na bolje.

„Šta da polemišem sa njom? Za ovo danas svi znaju, danas se drugi mere sa Pinkovim zvezdama“, izjavio je Despić, dodajući da je ona tada imala oko dvadeset godina i da samo treba da nastavi da radi.

Sve je ovo krenulo od toga što je Aleksandra Radović u pomenutom podkastu iznela žestoke zamerke na račun estradne prakse i samog takmičenja, koje je nazvala „totalnim promašajem“. Ona je istakla da je želela da mladim ljudima ukaže na važnost kulture, obrazovanja i predznanja kada govore o nekoj temi.

Osim samog formata, pevačica je kritikovala i poplavu škola pevanja i ljudi koji sebe nazivaju mentorima, pitajući se gde se zapravo nalaze pravi mentori i u kojim ustanovama. Po njenim rečima, u domaćoj muzičkoj sceni su se potpuno „pobrkali lončići“ kada je u pitanju funkcija mentora.

Kome je više bio potreban taj savet za rad, ostavljamo vama da procenite.