Zabava

Srećan rođendan, Starboy! Ovaj album je 25. novembra 2016. godine označio pravu prekretnicu, ne samo za karijeru izvođača, već i za ceo način na koji smo doživljavali mejnstrim pop muziku. Ono što je tada zvučalo futuristički, eksperimentalno i inovativno, danas nam dolazi kao čista nostalgija.

Za one koji su zakasnili sa informacijama, The Weeknd, odnosno kanadski umetnik Abel Tesfaj, ovim delom je zapravo predstavio svoj treći studijski i prvi veliki pop album. Pre nego što je Starboy stigao, on je gradio specifičan muzički identitet koji je bio znatno mračniji i misteriozniji od onog što smo videli kasnije. Iako smo ga već poznavali po hitovima kao što su The Hills i Can’t Feel My Face, kao i po pesmi Earned It sa soundtracka filma Fifty Shades of Grey, njegov opus izvan radija bio je alternativniji, sa jakim elementima trepa i alternativnog R&B-a. Uz imidž čoveka koji je retko davao intervjue, bio je prava enigma pop kulture.

Transformacija u pop zvezdu

Kada je Starboy stigao, The Weeknd je odlučio da promeni pristup i prvi put je dao intervju muzičkom entuzijasti Zejnu Lovu. Tim potezom je otvorio vrata za razumevanje svog novog umetničkog pravca, a njegovo prisustvo na sceni je od tada postalo mnogo glasnije. Zapravo, kada se pogleda iz današnje perspektive, čini se kao da je svaki njegov prethodni korak bio samo uvod u ovu veliku transformaciju.

On ovde nije izbacio svoj alternativni identitet, nego ga je spravo našao načina da približi široj publici. Uz to, pokazao je da savršeno razume anatomiju jednog pop albuma. Starboy se sastoji od 18 pesama, a ambicija je bila jasna – ujediniti različite muzičke afinitete u jednu prepoznatljivu celinu. To se vidi po saradnjama sa ogromnim imenima kao što su Lane Del Rej, Daft Pank, Future i Kendrik Lamar, dok su na produkciji radili Labrint, Diplo, Maks Martin, Metro Bumin i Beni Blanko.

Od futurizma do new wave-a

Istoimeni vodeći singl albuma, nastao u saradnji sa francuskim elektronskim duom Daft Pank, odmah nam je zadao ton sveta u koji nas uvodi. Tu se alternativni R&B susreće sa futurističkim ukrasima, a repetitivni ritam i samouverena lirika jasno govore o njegovom novom identitetu. On je bio potpuno svestan svoje pozicije i onoga ka čemu teži – on je, zapravo, starboy.

Zanimljivo je da nam pesma Secrets, iako možda nije jedna od najpopularnijih, najbolje pokazuje njegove uzore. Kroz elemente pesama Talking in Your Sleep grupe The Romantics i Pale Shelter grupe Tears for Fears, The Weeknd je oživio new wave senzibilitet osamdesetih, ali ga je umeštao u savremenu pop produkciju.

Uticaj na generaciju i estetiku

Kada pogledamo unazad, The Weeknd je pogodio savršen trenutak. Godina 2016. danas ima poseban trendi status, sa svojom specifičnom estetikom grainy filtera i drečave odeće, što je deo života koji više ne prepoznajemo. Starboy je zapravo pomogao u oblikovanju tog vremena do te mere da se takav trenutak ne može ponoviti. Trep kao žanr nove generacije i retro zvuci 80-ih i danas ostaju trendovi.

On je jednoj generaciji ponudio kompletan umetnički univerzum – od prepoznatljive palete boja i filmskih spotova do zvuka koji istovremeno evocira prošlost i anticipira budućnost. Ovaj album je 2018. godine nagrađen Grammyjem u kategoriji Najbolji Savremeni Album, a pesme poput Die for You i dalje pronalaze novu publiku godinama kasnije. Iako je kasnije singlom Blinding Lights dostigao neverovatne komercijalne razmere, Starboy za mnoge zauzima intimnije mesto. Deset godina kasnije, on nam budi čežnju za sporijim vremenom gde muzika nije prolazila tako brzo kao današnji trendovi. Uz njega smo zamišljali budućnost koja je sada, deset godina kasnije, zapravo daleko izvan naših granica, pa nam je ostalo samo da uživamo u ovakvim delima.

Šta vam je više u Starboy-u: onaj mračni vibe ili futuristički zvuk?