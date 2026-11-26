Zabava

Goran Šepa Gale, frontmen legendarne grupe Kerber, priprema se za dva nadolazeća koncerta u mts Dvorani, zakazana za 8. i 9. decembar. Publika može očekivati visoki napon, dobro raspoloženje i hitove, dok će sam koncert trajati minimalno dva sata. Gale najavljuje da će do decembarskih datuma biti još nekih promenja, ali naglašava da će bend stići punog srca, sa velikim osmehom i potpuno koncentrisan na sve što su do sada stvorili.

Iz žestokog roka u 'unplugged' varijante i nazad

Iako Gale priznaje da voli struju, grupa je godinama eksperimentisala sa simfonijskim orkestrima i „unplugged“ svirkama. On obožava akustične i analogne instrumente jer ne voli dugmiće, a smatra da su novi aranžmani u akustičnim varijantama doneli pesmama novu viziju. Pesme su prearanžirane do te mere da mnogi ljudi ne prepoznaju pesmu dok ne krene tekst i dok on ne počne da peva.

Ipak, bend se sada vraća bazičnom rokenrolu. Sa tom postavom, koja uključuje žestoki bubanj, bas gitaru, dva gitariste i vokal, idu po celoj Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Prema njegovim rečima, ta energija i pesme napisane u to vreme zapravo su stvorene za ovakvu vrstu svirke. Gale šali se da publika može očekivati „neku veću lokvu“, ali istovremeno ističe da su puni energije i kilometraže koja će se jasno osetiti na nastupima.

Rokenrol kao most između generacija

Za Galea svaka svirka predstavlja nešto novo. U rokenrol je ušao zbog putovanja, upoznavanja sa ljudima i prenosa energije. Posebno ga ponosno čini to što publika sada dovodi svoju decu na koncerte, čineći Kerber prvim rokenrol iskustvom za novu generaciju. Kao primer takvog uticaja navodi sliku iz Australije koju je dobio od jedne tetke; njen bratanac, dete od devet ili deset godina, plakao je dok je slušao pesmu „Bolje da sam druge ljubio“.

Ubeđen je da je svet bolji, tolerantniji i razumniji uz rokenrol, jer on promoviše opuštenost i sprečava da „fitilji budu kratki“. Smatra da je tolerancija ključna u svim komunikacijama, a rokenrol je upravo to.

Straha od veštačke inteligencije i borba sa glasom

Kada je reč o novom albumu, koji nije objavljen uprkos pričama iz 2021. godine nakon singla, Gale primećuje kako se muzika menja kroz elektroniku. Posebno je uznemiran uticajem veštačke inteligencije, čiju je opasnost ukapirao pre tri ili četiri godine. Smatra da ljudi ne koriste tehnologiju na pravi način, već je malverziraju, čime se vrednosti obrću, a sve prelazi u nešto što nije energija ni kreacija. Po njegovom doživljaju, postajemo automatski posesivni, a muzika trpi zbog toga.

Osvrtivši se na početak karijere, Gale priznaje da je odavno ostavio fakultet jer ga je muzika udaljila od škole. Nije svesno planirao da to bude njegov posao, već je jednostavno radio ono što voli. Iako je svirao gitaru, smatra sebe prosečnim sviračem jer nije imao ambiciju niti vrednost da vežba po pet ili šest sati dnevno kako bi postao virtuoz. Gitara mu je ostala instrument za intimno društvo.

S druge strane, u pevanju je osetio snagu i potrebu da kaže nešto specifično kroz boju glasa, intonaciju i dikciju. To mu je davalo satisfakciju, naročito kada je primetio da ga ljudi u inostranstvu, poput džezera u Torontu, zanimaju čak i kada ne razumeju srpski jezik. Njegov cilj je bio da glasom i energijom pomera standarde i dođe do bića čoveka.