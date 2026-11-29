Zabava

Dara Bubamara je sletela u Beograd nakon radnog vikenda, a društvo na putu pravi joj menadžer. Pevačica je stigla u belom krznu i sa skupom tašnom, uz osmeh na licu, dok je prokomentarisala činjenicu da njen dečko nije bio tu da je dočeka.

Razlog zašto joj partner nije u Beogradu je slava svetog Mateja koju slavi njegova porodica. Pošto je Dara imala svoje nastupe, nije bila u prilici da mu se pridruži, ali je iskoristila priliku da ga javno pozdravi.

Međutim, slavljenje nije stalo samo na porodičnom okupljanju. Njen dečko je odlučio da se „vrati u život“ i provede se na Jahorini, gde je završio na nastupu Naomi Kembel, a potom i na koncertu Nikole Rokvića.

Dara je na ove informacije reagovala sa dozom humora, rekavši da oni ne moraju uvek biti zajedno. Kada je spomenula izlazak svog partnera na koncert Rokvića, kroz smeh je primetila da bi to bilo kao da ona njemu traži dozvolu da ide u Sloveniju večeras. Na samu ideju da bi Naomi Kembel trebalo da dođe i posluša njen koncert, pevačica je samo reagovala smehom.

Dara je sve ovo prebacila na šalu.