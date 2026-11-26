Zabava

Dara Bubamara je na snimanju novogodišnje emisije bila u odličnom raspoloženju i nije krivala zadovoljstvo svim što joj se desilo u proteklom periodu. Pevačica je samu sebe ocenila kao veoma uspešnu, posebno kada su u pitanju karijera i ljubavni život.

„Stvarno sam pokidala ove godine“, izjavila je Dara, ističući da su hitovi „Od 4 do 7“ i ponovni povratak pesme „Polje jagoda“, uz mnoštvo koncerata i nastupa, ključ uspeha. Iako priznaje da je estrada stalna borba i stres, kaže da je s godinama naučila da ne shvata sve ozbiljno.

Glavna tema razgovora su, naravno, pripreme za punoletstvo njenog sina Koste. Dara je rekla da je mnogo njih već potvrdilo dolazak, među njima Ceca i Aleksandra Mladenović. Što se tiče Lepe Brene, situacija je još uvek neizvesna. Dara je rekla da je zvala Lepu Brenu, ali da joj ona treba da javi da li dolazi, jer idu na Tajland ili tako nešto.

Kada su u pitanju praznici i privatni život sina, Dara je razjasnila da Kosta trenutno nema devojku. Plan je da on krene sa njom na Zlatibor, gde ona peva dan pre Nove godine, a nakon toga će ostati tamo pre nego što se vrati zbog svog rođendana.