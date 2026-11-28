Zabava

Čarli Koks je prošao kroz pravi košmar svakog glumca — odbijen je za ulogu Džejmsa Bonda, a to što nije dobio ni priliku za audiciju je potpuno apsurdno. Razlog? Rekli su mu da je prestar.

Koks, koji ima 44 godine, otkrio je tokom razgovora sa Krisom Evansom na Virdžin radiju da je dobio vrlo direktan odgovor na svoju želju da se oproba kao legendarni agent 007. „Znate li šta su mi rekli? Prestar si“, ispričao je glumac.

Ali, ovde nastupaju one čuvene holivudske računice koje niko ne razume. Uloga je pripala Robertu Patinsonu, koji ima 40 godina. Koks se čudi jer su on i Patinson skoro istih godina. „Ali Rob je istih godina kao i ja! Zaista dobro izgleda za tu ulogu, moram biti iskren. Sljedećeg mjeseca punim 44 godine… Kako je 44 previše staro?“, zapitao se on.

Ipak, Koks nije krio divljenje prema kolegi i priznao je da je Patinson izgradio neverovatnu karijeru. Pohvalio je činjenicu da je Rob sarađivao sa rediteljima koji su kasnije postali velika imena i autori u filmskom svetu.

Patinson je zvanično dobio ulogu novog Bonda prošle sedmice, nakon dugog procesa spekulacija o tome ko će naslediti prethodnog glumca u ulozi. Sam Patinson je ovaj angažman nazvao jednom od najvećih časti u svojoj karijeri.