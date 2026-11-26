Zabava

Kraj novembra u klubu Bluz i Pivo donosi tri različita muzička univerzuma koji spajaju soul, blues i jazz. Prvi termin je u petak, 27. novembra, kada nastupa Dean Bowman uz BluesTone Band. Bowman je poznat kao jedan od najprepoznatljivijih vokala njujorške jazz, rock i avangardne scene, čiji se izraz oslanja na moćan bariton i impresivan falset. Bio je član sastava Screaming Headless Torsos, snimio više od 30 albuma i sarađivao sa imenima kao što su John Scofield i Gary Lucas. Njegov stil spaja gospel i tradicionalne afroameričke spirituale sa jazzom, bluesom, rockom i avangardom, a sa BluesTone Bandom, s kojim nastupa od 2015. godine, obećava veče improvizacije. Ulaznice koštaju 900 RSD u pretprodaji i 1.100 RSD na ulazu.

Zatim stiže Jungle Leez, koji u Bluz i Pivo donosi svoj "Cosmic Soul Music". To je autentični spoj soula, alternativnog R&B-ja, hip-hopa i reggaea kroz koji istražuje kreativnost i slobodu izražavanja. U okviru projekta The Cosmic Girl’s Journey, uz ekipu izuzetnih muzičara, iznosiće neobjavljene pesme i ekskluzivna iznenađenja. Karte su 1.200 RSD u pretprodaji u klubu, 1.300 RSD online preko Tickets-a i 1.500 RSD na ulazu.

Kao treći događaj dolazi projekat koji reinterpretira knjigu The Trees kroz džez izraz, pod sloganom „Books inspire, music connects“. Ovaj koncept istražuje kako književna inspiracija može postati polazište za muzičko stvaralaštvo. Kvintet predvodi američki džez bubnjar i pedagog Howard Curtis III, koji je sarađivao sa velikanima poput Lionela Hamptona i Jamesa Cartera. Curtis III od 2005. godine predaje na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu, gde je od 2010. godine redovni profesor. Ulaznice za ovaj koncert su 1.000 RSD u pretprodaji u klubu i 1.200 RSD na ulazu.

Koji od ova tri sveta vam najviše zvuči kao plan za vikend?