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Ako ste poslednjih nedelja pratili ponudu omiljenih high street brendova, verovatno ste primetili da se među kapama i šalovima izdvaja jedan pomalo neočekivan komad. Balaklava je ponovo postala jedan od najvećih trendova sezone, a sudeći po aktuelnoj ponudi, ovaj trend ne planira tako brzo da nestane.

Ovaj specifičan modni dodatak, koji istovremeno pokriva glavu, vrat, a često i deo lica, već neko vreme se vraća na modnu scenu. Iako su ga mnogi dugo povezivali isključivo sa skijanjem, zimskim sportovima i ekstremno niskim temperaturama, balaklava je u međuvremenu dobila sasvim novu ulogu. Od praktičnog komada koji štiti od hladnoće, transformisala se u jedan od najzanimljivijih detalja u zimskim kombinacijama.

Od funkcionalnosti do street style-a

Važno je napomenuti da balaklave nisu nikakva novost u svetu odeće. Decenijama su bile deo zimske garderobe, pre svega zbog svoje funkcionalnosti i specifičnog izgleda. Ipak, postojalo je vreme kada nisu imale mnogo prostora u svakodnevnoj modi, jer ih je većina ljudi povezivala isključivo sa sportskom opremom i skijaškim stazama.

Međutim, poslednjih sezona situacija se potpuno promenila. Modne kuće i dizajneri ponovo su ovaj aksesoar uvrstili u svoje kolekcije, a street style scena je pokazala koliko on zapravo može biti zanimljiv deo svakodnevnog stajlinga. Time su balaklave potpuno izašle iz okvira sportske garderobe i postale komad koji se nosi uz kapute, vunene jakne i predimenzionirane džempere, ali čak i uz nešto elegantnije kombinacije.

Raznovrsnost modela i boja

Popularnost ovog aksesoara nije iznenađujuća jer, pored toga što izgleda efektno, praktičan je i dovoljno upečatljiv da i najjednostavniju kombinaciju učini zanimljivijom. To potvrđuje i ponuda high street brendova, gde se mogu pronaći modeli za različite ukuse i stilove. Izbor je zaista veliki, a kreće se od minimalističkih pletenih varijanti u neutralnim bojama, preko modela sa zanimljivim teksturama, pa sve do onih u jarkim nijansama sa detaljima koji privlače pažnju.

Posebno su popularni modeli izrađeni od mekane vune i pletiva, koji se lako uklapaju u svakodnevne zimske kombinacije. Oni koji preferiraju jednostavniji stil mogu se odlučiti za varijante u crnoj, sivoj, bež ili braon boji. S druge strane, ljubitelji eksperimentisanja sa modom mogu posegnuti za modelima u bordo, crvenoj ili nekoj drugoj upečatljivoj boji.

Kako stilizovati balaklavu

Jedna od najvećih prednosti balaklava jeste to što ne zahtevaju mnogo truda pri stilizovanju. Dovoljno je kombinovati ih sa kvalitetnim kaputom ili zimskom jaknom kako bi se dobio zanimljiv stajling. Posebno dobro izgledaju u kombinaciji sa dugim vunenim kaputima, kožnim jaknama i predimenzioniranim komadima odeće, a mogu poslužiti i kao zanimljiv kontrast onima koji nose nešto elegantniju garderobu.

Za one koji još uvek nisu sigurni da li je ovaj trend za njih, modeli u neutralnim nijansama predstavljaju idealan početak. S druge strane, ako neko želi da njegov zimski stajling dobije malo više karaktera, balaklava u jarkoj boji može biti upravo onaj detalj koji će napraviti presudan razliku u celokupnom izgledu.

Jedno je sigurno — balaklave su odavno prevazišle svoju prvobitnu sportsku namenu i postale pravi modni fenomen. S obzirom na to koliko ih ima u aktuelnoj ponudi, čini se da ćemo ih ove zime viđati na svakom koraku.