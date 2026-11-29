ترفيه

هند صبري انسحبت من المؤتمر الصحفي ديالها في مهرجان مراكش السينمائي من بعد ما سألها واحد الصحفي على سعد لمجرد. الفنانة رفضات تفتح ملف القضية ديالو مرة أخرى.

بعيداً على هاد الدراما، هند صبري هدرات في برنامج "On The Road" على حياتها الهادئة في الدار ديالها اللي سكنات فيها هادي 7 أو 8 سنين، وأكدات بلي بناتها لقاو تما مساحة آمنة ومريحة. وعبرات على حبها لمنطقة المعادي في مصر، حيت كتشوفها باقة محافظة على روح مصر القديمة وطابعها الهادئ.

هند أكدات بلي ما كتعجبهاش حياة النجوم التقليدية وما كتميلش للمظاهر أو الاستعراض، وخا فريق العمل ديالها كيطلبوا منها بعض المرات تظهر كثر أو تحضر لفعاليات أكثر، ولكن هي كتفضل تبقى على طبيعتها وتختار البساطة والراحة.

وبالنسبة للتجربة الفنية ديالها بين تونس ومصر والعالم العربي، قالت بلي تعدد الثقافات عطى لشخصيتها بهارات مختلفة وساعدها تبني هوية فنية متنوعة. وأضافات بلي ما بغاتش تحصر راسها في أدوار الأجنبية، بل سعت تقدم شخصيات مصرية قريبة من الناس، حيت كتشوف بلي كل لهجة عندها "مزيكا خاصة" خاص الواحد يفهمها مزيان.