Hiburan

Yuna Rahim tak ambil pusing kalau ada orang anggap dia terlalu memuji bakat suaminya, Akmal Ayub, terutamanya dalam bab nyanyian. Bagi pelakon ini, dia memang bangga dengan kebolehan Akmal yang bukan sahaja berbakat dalam muzik, malah hebat juga dalam bidang lakonan dan aksi lagak ngeri.

Melalui hantaran di Threads pada Ahad 29 November 2026, Yuna menegaskan yang dia tidak peduli jika ada yang kata dia terlalu 'up' kan suami dalam hal nyanyian. "Dia berbakat dan saya hargai bakatnya. Berlakon boleh, lakon lagak aksi boleh. Semua pun boleh," katanya.

Sebelum itu, Yuna ada memuat naik satu video menunjukkan Akmal menyanyikan lagu Bunga Angkasa bersama penyanyi Ali XPDC dalam satu persembahan pentas. Yuna menyifatkan momen itu sebagai satu 'throwback' ketika suaminya melakukan perkara yang diminati dan berkongsi pentas dengan legenda muzik Malaysia tersebut bagi memberi gambaran tentang sisi muziknya.

Dalam perkongsian yang sama, Yuna berharap lebih ramai orang dapat menghargai bakat muzik Akmal. Dia mahu dunia melihat apa yang dia nampak dalam diri suaminya, iaitu minat mendalam, bakat, serta kecintaan terhadap muzik. Dia turut berjanji akan sentiasa menjadi penyokong nombor satu buat suaminya.

Untuk rekod, Yuna mendirikan rumah tangga dengan Akmal pada 18 Februari 2023. Pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata lelaki bernama Muhammad Hud Adyan yang kini berusia dua tahun.

Akmal sendiri bekerja di belakang tabir sebagai kru produksi selain aktif dalam bidang muzik dan lakonan. Antara karya produksi dan lakonan yang pernah melibatkan dirinya adalah Histeria The Series serta Pekak & Bisu.

Kitorang rasa tak salah pun nak support pasangan sendiri, kan? Korang rasa macam mana, okay tak vokal Akmal?