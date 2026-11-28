Hiburan

Universiti Kuala Lumpur (UniKL) secara rasmi memohon maaf selepas timbul isu berkaitan segmen persembahan hiburan semasa Majlis Konvokesyen Ke-23 yang berlangsung baru-baru ini.

Dalam kenyataan di Facebook pada Sabtu 28 November 2026, UniKL mengaku ambil maklum tentang keprihatinan orang ramai terhadap segmen tersebut. Sebagai institusi pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan sebahagian daripada Kumpulan MARA Corp, mereka memandang serius perkara ini.

UniKL juga menyatakan mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas teguran yang diberikan oleh Pengerusi MARA, Datuk Wira Dr. Asyraf Wajdi Dusuki. Let's be honest, kalau dah kena tegur dengan level Pengerusi MARA, memang kena settle cepat.

Menurut UniKL, majlis konvokesyen sepatutnya menjadi upacara kemuncak untuk pengiktirafan ilmu yang perlu dijaga adab dan kesantunannya. Jadi, mereka mengakui ada kekhilafan dalam hal ini dan akan membentangkan langkah penambahbaikan kepada pihak MARA dalam masa terdekat.

Walaupun ada drama pasal persembahan, UniKL tetap mengucapkan tahniah kepada semua graduan Konvokesyen Ke-23. Mereka kata kejayaan graduan itu adalah hasil usaha gigih dan pengorbanan bertahun-tahun yang patut dibanggakan.