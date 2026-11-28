Hiburan

Platform penstriman muzik Tidal akan mengharamkan sepenuhnya kandungan muzik yang dijana oleh kecerdasan buatan (AI) generatif bermula 9 Disember 2026. Langkah ini diambil supaya platform tersebut boleh beri lebih tumpuan kepada karya artis manusia dan membendung penipuan muzik AI yang sengaja meniru gaya artis sebenar untuk kaut untung.

Bermula tarikh itu, semua muzik yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI akan dipadam dan ditolak. Kalau ada pengedar yang degil dan terus hantar kandungan macam itu, mereka berdepan risiko untuk disekat terus daripada platform tersebut. Tidal juga akan tolak secara automatik mana-mana penghantaran lagu yang metadata-nya menunjukkan ia dijana sepenuhnya oleh AI.

Tapi jangan risau, kalau sekadar guna AI sebagai alat bantuan dalam proses penerbitan muzik, perkara itu masih dibenarkan. Yang Tidal tak suka adalah lagu yang dijana sepenuhnya oleh AI.

Sebab apa Tidal buat macam ni? Cuba tengok statistik mereka. Dalam tempoh 90 hari lalu, sebanyak 43 peratus muzik yang dihantar ke Tidal dikesan dijana sepenuhnya oleh AI. Lebih gila lagi, pada 6 November 2026, lebih 60 peratus muzik baharu yang dihantar adalah hasil janaan AI sepenuhnya. Memang lambak gila!

Sebelum ini, Tidal sebenarnya sudah cuba buat dasar pelabelan khas untuk lagu AI dan halang lagu-lagu tersebut daripada dapat royalti. Tapi nampaknya cara itu tak cukup kuat untuk kawal serangan lagu robot ini. Sekarang ada kira-kira 27 juta lagu janaan AI di platform itu, iaitu sekitar 6.3 peratus daripada keseluruhan katalog muzik mereka. Proses pembersihan besar-besaran ini dijangka selesai menjelang awal tahun hadapan.

Honestly, baguslah Tidal buat macam ni. Penat juga nak beza mana satu suara manusia betul, mana satu suara AI yang 'perfect' sangat sampai hilang jiwa. Kita nak dengar kreativiti manusia, bukan algoritma yang copy-paste gaya orang lain, kan?