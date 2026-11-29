Hiburan

Pelakon Datin Intan Najuwa baru-baru ini menunjukkan sisi 'isteri mithali' apabila berbelanja besar untuk hari lahir suaminya. Intan memilih untuk membina sebuah sauna khas terus di dalam kediaman mereka.

Intan Najuwa Abdul Wahid, 29, mendedahkan bahawa dia melaburkan sebanyak RM40,000 bagi merealisasikan hadiah tersebut. Menurutnya, dia mahu memberi sesuatu yang lebih bermanfaat buat suaminya, Datuk Ahmad Azraf Azman, terutamanya apabila suaminya itu bakal memasuki usia 41 tahun.

"Tahun ini saya pilih nak bagi hadiah hari lahir yang tak mengarut sikit!" tulis Intan melalui hantaran di Threads.

Bukan sekadar bercerita, Intan turut berkongsi beberapa keping foto yang memaparkan keadaan sauna tersebut selepas siap dibina. Malah, dalam satu hantaran berasingan, pelakon itu turut memuat naik foto mereka berdua ketika sedang mencuba kemudahan baharu tersebut bersama-sama.

Dalam pada itu, Intan turut menitipkan ucapan istimewa dan berharap agar hadiah tersebut dapat memberi manfaat kepada kesihatan mereka sekeluarga. "Semoga semakin sihat, semakin bahagia dan dipanjangkan umur. Selamat menyambut hari lahir lebih awal, suamiku!", tulisnya lagi.

Sebagai rekod, Intan dan Azraf telah mendirikan rumah tangga pada 18 Ogos 2023. Hasil perkahwinan tersebut, pasangan ini dikurniakan dua cahaya mata perempuan iaitu Imane Lunara dan Imane Laudya.