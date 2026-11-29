Hiburan

Syafiq Kyle rasa bangga sangat dapat kembali bawa watak DSP Zambri dalam filem Takluk 2: OP Daulat. Bagi dia, filem ini ada potensi besar untuk jadi sebahagian daripada arkib negara.

Menariknya, watak ini bagi peluang untuk Syafiq menyelami tugas anggota polis. Benda ini buat dia lebih faham dengan kerjaya abang dia sendiri yang juga berkhidmat dalam pasukan polis. Kata Syafiq, ini adalah cara untuk dia rasa sendiri apa tugas abangnya dan dalam masa yang sama memberi sumbangan semula kepada masyarakat.

Syafiq sempat berseloroh yang dia tetap akan minta watak itu walaupun kalau dia tidak ditawarkan untuk sekuel kali ini. Dia kata dia takkan lepaskan peluang dan sanggup 'paksa' Encik Ang untuk jadikan dia sebagai DSP Zambri kalau perlu.

Selain itu, Syafiq turut puji komitmen rakan pelakon lain seperti Datuk Remy Ishak, Ameen Harfiz, Nas-T dan Luqman Hafidz. Dia rasa semangat patriotik dalam kalangan pelakon sudah mula timbul sejak mereka berada di set penggambaran lagi.

Menurut Syafiq, jika Takluk 1 membangkitkan semangat juang dan patriotisme, Takluk 2 juga membawa vibe yang sama. Baginya, yang paling penting adalah cerita ini boleh buat penonton lebih cinta akan negara.

Untuk info, Takluk 2: OP Daulat adalah kesinambungan kepada Takluk: Lahad Datu yang keluar pada 2024. Filem yang diinspirasikan daripada Operasi Daulat tahun 2013 ini telah mula ditayangkan di pawagam seluruh negara pada 26 November 2026.

Agak-agak korang, watak DSP Zambri kali ini lagi gempak tak daripada yang pertama?