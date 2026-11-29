Hiburan

Kesian betul, perjalanan Shahir Zawawi dalam Gegar Vaganza Fantasia (GVF) terhenti awal pada minggu keempat. Dia tersingkir selepas persembahan lagu Purnama nyanyian asal Naim Daniel gagal memikat hati juri dalam konsert di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Selangor pada malam Ahad 29 November 2026.

Hetty Koes Endang sebagai juri tetap cakap dia suka susunan lagu tu, tapi Shahir sepatutnya boleh buat lebih baik. Menurut Hetty, ada nada yang tak sampai dan goyang, jadi Shahir kena latih lagi teknik mendengar untuk kawal suara serta berlatih nada rendah. Walaupun begitu, tembakan nada tinggi Shahir dipuji bagus.

Drama penyingkiran kali ini memang ikonik habis. Datuk Aznil Nawawi guna gaya macam dalam program Akademi Fantasia (AF) masa umumkan Shahir kena balik. Memang throwback habis!

Sementara itu, Stacy pula jadi juara minggu keempat selepas persembahan lagu Purnama Merindu nyanyian asal Datuk Seri Siti Nurhaliza yang sangat memukau. Mawi pula dipilih sebagai Bintang Paling Power dan bawa balik wang tunai RM2,500.

Kini, seramai 12 peserta akan terus berjuang untuk minggu depan, termasuklah Mila Jirin, Felix, Zahid, Mawi, Akim dan Ara Johari. Untuk siapa yang terlepas, GVF boleh ditonton di Astro Ria saluran 104 setiap Ahad jam 9 malam.