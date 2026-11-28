Gaya Hidup

Bila korang gosok belon yang dah ditiup pada rambut atau baju, belon tu akan terus melekat macam ada kuasa ghaib yang tarik. Fenomena ni sebenarnya bukan misteri, tapi adalah salah satu mekanisme fizik harian yang kita panggil sebagai elektrik statik.

Semua benda kat sekeliling kita, termasuklah rambut dan getah belon, terdiri daripada atom. Dalam atom ni ada proton yang bercas positif dan elektron yang bercas negatif. Biasanya, cas-cas ni dalam keadaan seimbang. Tapi, bila dua bahan yang berbeza bersentuhan dengan kuat dan digosok bersama, keseimbangan ni akan terganggu dalam masa beberapa saat saja.

Proses tarikan halimunan ni bermula bila elektron berpindah dari permukaan rambut ke getah belon. Ini berlaku sebab getah mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk memegang cas negatif. Hasilnya, belon tadi akan mendapat lebihan cas negatif, manakala rambut pula jadi bercas positif sebab dah hilang elektron.

Dalam hukum alam, cas elektrik yang bertentangan akan saling menarik. Jadi, belon yang bercas negatif dan rambut yang bercas positif akan tertarik antara satu sama lain dengan serta-merta. Sebab rambut ni ringan, ia akan senang berdiri tegak ke udara dan melekat pada permukaan belon. Pada masa yang sama, helai-helai rambut itu sendiri akan saling menolak antara satu sama lain sebab semuanya mempunyai cas positif yang sama.

Korang mungkin perasan yang elektrik statik ni lebih senang jadi bila cuaca sejuk atau dalam bilik yang ada pemanas. Bila kelembapan udara rendah, cas elektrik tak mudah terlepas ke atmosfera. Jadi, cas tu akan terperangkap lebih lama pada rambut dan belon, membuatkan tarikan tu terasa lebih kuat dan lama.

So, siapa sangka mainan belon ni sebenarnya kelas fizik secara tak sengaja, kan?