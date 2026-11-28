Hiburan

Bayangkan perasaan Reza Rahadian bila dia ingat tak ada siapa kenal dia kat Malaysia, sekali rupanya sambutan hangat habis. Pelakon Indonesia itu mengaku terkejut melihat ramai orang Malaysia, termasuk pelakon tempatan, yang mengenali dan melayan beliau dengan mesra sewaktu menghadiri Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35).

Bukan setakat peminat biasa, ada pelakon baharu di Malaysia yang sampai datang minta tip dan nasihat tentang seni lakonan daripada beliau. Tapi, Reza yang kini berusia 39 tahun itu tetap rendah diri dan rasa dia masih belum layak untuk beri nasihat sebegitu.

Kehadiran Reza di Malaysia adalah untuk penggambaran filem Langit 2 Warna, naskhah terbitan Malaysia yang ditulis dan diarahkan oleh Erma Fatima. Filem ini melibatkan pelakon dari Malaysia dan Indonesia, dengan lokasi penggambaran merangkumi Terengganu, Kuala Lumpur, Yogyakarta, dan juga Uzbekistan.

Sewaktu penggambaran, Reza sempat jadi penyampai anugerah bersama Erma Fatima dan Ellie Suriaty di Istana Budaya. Moment dia jalan atas permaidani merah memang buat ramai peminat teruja.

Kagum dengan gaya kerja Erma Fatima

Reza juga berkongsi pengalaman bekerja di bawah arahan Erma Fatima. Bagi beliau, apa yang paling menyerlah adalah kecekapan bekerja dalam produksi tersebut. Beliau menyifatkan Efficiency is number one dan memuji sifat tegas Erma sebagai sutradara.

Menurut Reza, Erma sangat pantas membuat keputusan dan tahu apa yang diinginkan tanpa perlu berfikir panjang, terutamanya dalam menentukan sama ada perlu menambah 'take' atau tidak.

Beliau menceritakan bagaimana Erma menjelaskan dengan terperinci tentang 'shot' yang diperlukan untuk babak panjang, membuatkan Reza tidak rasa keliru dan rasa mudah untuk bekerjasama dengan pengarah tersebut. Semua pengakuan ini dikongsikan Reza ketika ditemui di set penggambaran di Yogyakarta baru-baru ini.

Sumpah humble gila, dah jadi ikon macam tu pun masih rasa tak layak bagi tip. Korang rasa Reza Rahadian layak tak jadi cikgu lakonan?