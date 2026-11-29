Hiburan

Siapa sangka Reen Rahim sebenarnya tak pernah ada niat pun nak tinggalkan industri seni. Walaupun sekarang lebih dikenali dengan imej berhijab, pelakon yang juga dikenali sebagai Noreen Ashikin Abd. Rahim ini kata kerjaya lakonan sudah sebati dalam dirinya.

Katanya, dia sekarang lebih fokus sebagai usahawan sebab itu jalan yang dipilihkan untuknya. Tapi kalau ada rezeki untuk berlakon balik, dia on saja. Dia tegaskan yang dia tak pernah dan tak akan berhenti berlakon, malah tak pernah tolak tawaran berlakon. Katanya, sejak dahulu lagi susunan kerjanya sudah terbaik, lepas tamat satu tawaran akan datang yang lain.

Jujurnya, Reen akui memang rindu nak beraksi depan kamera sebab itu minat dia. Malah, dia rasa banyak benda yang dia belajar bila bekerja di lokasi penggambaran. Menariknya, ibu dan ibu mentua dia pun rindu tengok dia berlakon, cuma si ibu tak nak tengok Reen jadi watak baik saja.

Pasal pemilihan watak pula, Reen kata dia tak selektif. Kalau ada tawaran yang baik dan berjodoh, dia akan terima saja tanpa memilih watak tertentu.

Dalam pada itu, pelakon drama Pujaan Hati Kanda ini juga berkongsi yang dia pernah dapat tawaran watak sebagai penyondol. Tapi, rezeki tak menyebelahi dia untuk watak tersebut. Reen rasa mungkin pihak produksi nampak dia sudah bertudung ketika itu, jadi tawaran tersebut berlalu begitu saja.