Hiburan

Bukan kaleng-kaleng pencapaian Ernie Zakri kali ini. Penyanyi itu baru saja diiktiraf sebagai Ikon Muzik Asia Tenggara 2026 dan Top Asia Corporate Ball, yang memasuki tahun ke-11 penganjuran, dianjurkan oleh RHA Media.

Ernie mengakui pengiktirafan ini adalah satu amanah besar untuk dia terus melonjakkan nama Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Bagi Ernie, November kali ini adalah antara bulan paling bermakna dalam hidup dan kerjayanya sebab terlalu banyak benda jadi dalam masa yang singkat.

Selain gelaran Ikon Muzik, Ernie juga sempat bawa pulang anugerah Selebriti Usahawan Terbaik pada SEBA ASEAN Elites Edition 2025/2026. Dalam tempoh 10 hari lalu dia mencatat dua lagi pencapaian, termasuk persembahan bersama Presiden Perancis. Memang definisi 'slay' yang sebenar!

Tapi yang paling 'rare' mestilah momen dia buat persembahan bersama Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Pada 17 November, Ernie nyanyikan lagu klasik Perancis, La Vie en rose dalam majlis jamuan rasmi sempena lawatan Macron ke Malaysia.

Ernie kata dia masih cuba menghadam semua pengalaman ini dan menganggap semuanya sebagai rezeki. Bagi dia, ini bukan sekadar pasal trofi atau anugerah, tapi peluang untuk terus berkembang sebagai anak seni negara.

Kita semua tahu Ernie memang power, tapi combo nyanyi dengan Presiden dan menang anugerah korporat dalam satu masa ni memang level lain macam. Agak-agak siapa lagi boleh lawan momentum Ernie bulan ni?