Hiburan

Mierul Aiman baru saja menang trofi Pelakon Lelaki Harapan menerusi filem Tarung: Unforgiven pada Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35). Tapi kalau korang ingat dia nak terus 'hunting' trofi Pelakon Lelaki Terbaik, korang silap. Mierul kata keutamaan dia sekarang adalah untuk berlakon dalam lebih banyak naskhah supaya boleh asah kemahiran lakonan dan belajar cara kawal emosi.

Dia sempat kongsi yang sasaran nombor satu dia memang nak berlakon lebih banyak filem, naskhah, dan karya. Bagi Mierul, proses mengasah kemahiran berlakon dan kawalan emosi itu penting untuk dia menjadi seorang insan. “Menjadi pelakon yang baik bermula daripada menjadi insan yang baik, kan?” katanya.

Pasal kemenangan kat FFM35 tu, Mierul mengaku dia sebenarnya tak sangka akan bawa balik trofi tu. Dia cerita yang watak Atta dalam Tarung: Unforgiven memang bagi cabaran besar buat dia, terutamanya untuk pastikan lakonan dia nampak jujur dan meyakinkan. Dia kata dia tetap pegang azam dan tekad untuk jadi pelakon yang ikhlas serta jujur dalam setiap watak yang dibawa.

Dalam pada itu, Mierul anggap semua anugerah atau pengiktirafan yang diterima sebagai rezeki dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dia lebih harapkan karya yang dia jayakan dapat memberi makna serta iktibar kepada jiwa penonton dalam kehidupan mereka.

Dari segi perkembangan kerjaya pula, Mierul dedahkan yang dia ada dua buah filem dan satu siri panjang yang tengah menunggu. Satu daripada filem tersebut sudah pun selesai penggambaran, manakala satu lagi masih belum bermula.

Korang rasa Mierul boleh tak sapu bersih trofi Pelakon Lelaki Terbaik lepas ni?