Hiburan

Pelakon Mia Ahmad baru-baru ini mendedahkan yang dia pernah mengalami kemurungan selepas bersalin yang sangat teruk pada awal tahun ini. Dalam satu hantaran di Threads, Mia atau Samihah Ahmad Baderi, 38, meluahkan rasa kecewa, kesunyian, dan terbeban dengan pelbagai perkara akibat keadaan tersebut.

Keadaan itu sangat serius sehingga dia rasa hampir terpaksa membuat keputusan besar yang boleh menyebabkan dia menyesal sepanjang hidupnya. Menurut Mia, kemurungan itu menjadikannya seorang yang mudah rasa tidak puas hati, malah dia merasa dirinya "menyakiti dan tersakiti". Dia juga menggambarkan rasa terbeban dengan banyak perkara sehingga rasa tersekat dan susah untuk bergerak.

Walaupun sudah cuba melakukan pelbagai perkara untuk memperbaiki diri, Mia mengakui tetap sukar untuk keluar daripada situasi tersebut. Dia sampai ke satu tahap di mana dia sedar dirinya sudah terlalu jauh daripada fitrah manusia yang sebenar dan merasa tiada sesiapa yang boleh menolongnya, satu rasa keseorangan yang teramat sangat.

Namun, pengalaman pahit itu akhirnya memberi kefahaman kepada Mia bahawa dia tidak sepatutnya terus menghukum diri sendiri atas kesilapan yang pernah dilakukan. Sejak itu, dia tidak lagi membiarkan dirinya dibelenggu kesalahan terlalu lama dan belajar untuk cepat sedar serta memaafkan diri sendiri. Dia kini lebih bergantung kepada bimbingan Allah dalam setiap keputusan yang dibuat.

Kini, rutin harian dan cara Mia melihat kehidupan sudah berubah, menjadikannya lebih selamat dengan diri sendiri. Dia juga sudah boleh membuat keputusan dengan lebih jelas dan tahu bila perlu berhenti apabila mula berasa terbeban.

Pengalaman ini turut membantu Mia memahami masalah yang dihadapi wanita lain, terutamanya golongan ibu dan isteri. Keadaannya kini semakin baik dan dia kembali bertenaga selepas mula berhubung semula dengan orang lain setelah sebelum ini banyak menghabiskan masa di rumah.

Mia bersyukur kerana kini dia sudah boleh menikmati kehidupan semula, manakala hubungannya dengan suami, anak-anak, serta keluarga juga semakin baik. Melalui perkongsian ini, dia berharap dapat memberi semangat kepada mereka yang sedang melalui situasi yang sama agar tidak berasa keseorangan.

Korang yang tengah struggle tu, remember that you're not alone, okay?