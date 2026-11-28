Hiburan

Sweet Qismina menegaskan bahawa dia tidak pernah mengalami sebarang gangguan seksual sepanjang bergelar pelakon. Respons ini diberikan bagi menjawab isu keselamatan pelakon wanita di lokasi penggambaran yang menjadi topik hangat susulan dakwaan Puteri Balqis.

Pelakon yang juga dikenali sebagai Aqish itu mendakwa dia terganggu kerana kerap 'digesel' oleh seorang pelakon lelaki di set penggambaran. Kes tersebut kini dalam siasatan polis dan keterangan saksi sedang diambil bagi membantu siasatan.

Sweet, atau nama sebenarnya Farhanna Qismina Supandi, sudah berkecimpung dalam dunia lakonan selama 22 tahun. Bermula sebagai pelakon kanak-kanak sehingga kini diberikan kepercayaan memegang watak utama, dia bersyukur kerana semuanya terjaga. Namun, dia tidak menjadikan pengalaman peribadinya sebagai kayu ukur terhadap apa yang mungkin dilalui oleh orang lain.

Rahsia 'perisai' Sweet

Kehadiran ibunya yang sentiasa menemani 24 jam menjadi faktor utama Sweet rasa selamat. Menurutnya, keberadaan ibu di sisi membuatkan orang sekeliling lebih menjaga tingkah laku. Sweet berkata, "Kalau berani, kau buat," bagi menggambarkan situasi tersebut.

Bahkan apabila mula memegang watak heroin dan perlu bergandingan dengan pasangan pelakon, Sweet tetap memastikan rakan sekerjanya berkenalan dengan ibunya terlebih dahulu. Langkah ini penting supaya rakan sekerja memahami batas yang perlu dihormati, selain segala urusan kerjanya juga diuruskan melalui ibunya.

Sweet berkata ada yang mengata atau mengajak pulang bersama, tetapi mungkin dengan dirinya mereka tidak terlalu berani kerana ibunya ada. Dalam masa yang sama, dia mengakui tidak tahu pengalaman pelakon wanita atau bekas pelakon kanak-kanak lain, tetapi dia kini sentiasa ditemani ibunya dan pasangannya, pelakon Adam Lee.

Maruah bukan untuk dipermainkan

Walaupun tidak pernah mengalaminya, Sweet menegaskan jika situasi itu berlaku kepadanya, dia pasti akan marah dan melawan. Bagi Sweet, perkara tersebut adalah salah dan melibatkan maruah diri.

Dia menganggap gangguan seksual sebagai isu besar yang tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh berlaku dalam pelbagai bidang pekerjaan dan terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Sweet berpendapat mereka yang melaluinya mempunyai hak untuk melawan kerana semua orang mahu berasa selamat untuk bekerja pada masa depan, dan dia turut melihat saluran undang-undang sebagai jalan mendapatkan pembelaan.

Cabaran transisi dan pengorbanan

Perjalanan Sweet sebagai anak seni tidaklah tanpa cabaran. Peralihan daripada pelakon kanak-kanak kepada pelakon dewasa pernah membuatkannya rasa penat kerana kemampuannya sering diragui. Ada yang berkata mereka masih tidak boleh melupakan wataknya ketika kanak-kanak, namun kerana suka berlakon, dia cuba memperbaiki diri dari semasa ke semasa supaya orang nampak.

Sweet mengaku pernah terdetik untuk meninggalkan dunia lakonan, namun dia bertahan demi rezeki keluarga yang tidak pernah putus. Harga yang perlu dibayar termasuklah kehilangan privasi dan masa bersama keluarga besar, namun dia rasa semuanya berbaloi dengan sokongan ibunya.

Dalam hal rumah tangga, kesibukan karier dia dan Adam Lee mengehadkan waktu bersama. Mereka terpaksa mencuri masa untuk bertemu, sama ada Sweet ke set penggambaran Adam atau sebaliknya. Selain masa, sokongan Adam sangat dihargai terutamanya ketika Sweet berdepan tekanan mental semasa menghidupkan watak-watak berat.

Menjaga privasi dan karya terbaru

Kini, Sweet lebih berhati-hati dalam berkongsi kehidupan peribadi di media sosial. Dia sudah mengurangkan hantaran tentang keluarga demi menjaga privasi dan lebih fokus berkongsi tentang dirinya, Adam, serta rakan industri.

Pelakon yang pernah mendapat gelaran Wanita Terbaik pada Festival Filem Malaysia ke-34 (FFM34) ini kini sedang berlakon dalam drama rantaian Menantu Tanpa Reda di slot Tiara, Astro Prima. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 malam, Sweet membawakan watak Suzila bersama Yana Samsudin sebagai kakaknya, Suhana.

Hubungan Suzila dengan bapanya yang dilakonkan oleh Kazar Saisi sangat menyentuh emosi Sweet sehingga dia rasa Kazar akan tetap menjadi bapanya walaupun penggambaran sudah tamat. Chemistry bersama Yana juga dibina dengan membawa rasa sayang adik-beradik ke luar set, termasuk mengekalkan panggilan 'along' dan 'adik' walaupun tidak sedang berlakon agar emosi yang diterjemahkan kepada penonton terasa lebih benar.

Korang rasa betul tak tindakan Sweet bawa mama pergi set? Ataupun itu terlalu 'over-protective'?