Hiburan

Korang mungkin ingat kalau buat kata laluan yang panjang dan rumit, data dalam komputer memang selamat gila daripada kena ceroboh. Tapi sebenarnya, pengguna Windows ada cara lain yang lebih senang dan selamat untuk masuk ke laptop, iaitu guna pin enam digit.

Ciri Windows Hello ni bukan setakat pin saja, tapi dia bagi pilihan macam pengecaman wajah dan cap jari. Beza paling besar antara pin Windows Hello dengan kata laluan biasa ialah pin ni hanya terpakai pada peranti tertentu saja. Maksudnya, kalau ada orang curi atau tahu nombor pin korang, diorang tetap tak boleh guna pin tu untuk masuk ke laptop lain.

Pin ni juga penting dalam sistem pengesahan moden yang dipanggil passkey atau kunci laluan. Dia guna pin untuk akses data yang disimpan dalam peranti, bukannya hantar guna emel macam password biasa. Jadi, secara tak langsung benda ni buat penggodam susah nak pintas maklumat peribadi kita.

Untuk keselamatan ekstra, pin ni dilindungi oleh sistem Trusted Platform Module (TPM) yang memang dikhaskan untuk peranti Windows sebagai lapisan perlindungan data pemilik.

Tapi ingat, bukan maksudnya bila guna pin, laptop korang terus jadi kebal sepenuhnya daripada serangan siber. Korang kena pastikan nombor pin tu tak mudah diteka, contohnya jangan letak tarikh lahir atau nombor berulang. Paling penting, jangan sesekali share pin korang dengan orang lain.

Agak-agak korang, pin korang sekarang ni senang sangat ke nak kena teka?