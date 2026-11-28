Hiburan

Penantian selama tiga tahun pelawak dan pengacara Jiggy Masin bersama isterinya, penerjun negara Dhabitah Sabri, berakhir apabila mereka selamat menimang cahaya mata sulung pada 24 November 2026.

Bayi lelaki itu dilahirkan pada pukul 4.33 petang. Menurut Jiggy, atau nama sebenarnya Mohamad Aizat Ahmad Nazri yang berusia 36 tahun, proses kelahiran terpaksa dilakukan melalui pembedahan kecemasan selepas doktor mengesyaki terdapat komplikasi melibatkan tali pusat.

Jiggy mendedahkan bahawa pada mulanya mereka menjangkakan proses kelahiran akan berlaku secara normal. Bagaimanapun, demi mengutamakan nyawa serta keselamatan isteri dan anak, dia bersetuju dengan cadangan doktor untuk melakukan pembedahan segera walaupun diselubungi perasaan bimbang.

“Sudah tentu ketika itu saya berasa risau, tetapi kami percaya kepada doktor dan keputusan terbaik untuk keselamatan isteri serta anak,” kata Jiggy. Dia meluahkan rasa syukur kerana semuanya dipermudahkan dan kedua-dua isteri serta anaknya berada dalam keadaan selamat.

Melalui perkongsian di Instagram, Jiggy mengakui perasaan apabila bayi itu selamat dilahirkan sukar digambarkan. Dia merasa teruja, gembira dan pada masa yang sama masih tidak percaya dengan apa yang berlaku. Jiggy turut menzahirkan rasa syukur kerana akhirnya dikurniakan rezeki menjadi seorang ayah selepas tiga tahun menanti.

Dia juga mengaku tidak pernah terfikir akan sampai ke fasa ini, terutamanya pada usia sekarang. Kini, emosinya bercampur-baur selepas bergelar bapa, namun dia berazam untuk sentiasa hadir dalam setiap fasa tumbesaran puteranya.

Bagi Jiggy, menjadi seorang bapa bukan sekadar menyediakan keperluan, tetapi juga hadir dalam kehidupan anak, memahami dirinya dan membimbingnya sepanjang membesar. Dia menganggap semua itu merupakan proses yang perlu dipelajari kerana mahu menjadi ayah yang terbaik untuk anaknya.

Pasangan yang mendirikan rumah tangga pada 28 April 2023 ini masih belum bersedia mendedahkan nama cahaya mata mereka. Jiggy memaklumkan hanya akan berkongsi nama serta lebih banyak cerita mengenai anak mereka apabila tiba waktu yang sesuai.

“Sekarang saya mahu menikmati dahulu pengalaman menjadi seorang ayah kerana tidak mahu terlepas setiap detik bersama anak,” jelasnya.

Agak mendebarkan juga ya bila kena bedah kecemasan macam tu, harap baby dan mama sihat selalu!