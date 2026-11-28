Hiburan

Jasmin Hamid tak dapat sorok rasa kecewa bila ada segelintir pihak memandang rendah pada filem Kerambit. Isunya, filem ini dibarisi pelakon senior dan dianggap tak ada 'nama besar' yang cukup kuat untuk tarik perhatian penonton.

Melalui hantaran di Threads, Jasmin kata memang mengecewakan kalau orang fikir sesebuah filem hanya boleh berjaya kalau ada pelakon muda atau popular sahaja. Bagi dia, pelakon berpengalaman masih ada tempat dalam industri dan tak sepatutnya diketepikan hanya sebab faktor usia.

"Terasa hati juga bila ada suara-suara ghaib yang cakap filem Kerambit saya susah nak jual sebab pelakon tua dan nama tak kuat untuk tarik penonton," luah Jasmin.

Dia juga sempat menyindir tanggapan yang mengatakan penonton cuma nak pelakon Gen Z baru boleh laris. Jasmin mempersoalkan, adakah pelakon yang digelar 'tua' ini perlu menunggu hari mati sahaja sebelum dihargai.

Dalam hantaran yang sama, dia mengingatkan yang kejayaan sesuatu karya tak sepatutnya dinilai berdasarkan populariti atau usia pelakon semata-mata. Bakat, pengalaman, dan kekuatan jalan cerita sebenarnya elemen penting yang menentukan penerimaan sesebuah filem.

Jasmin turut mempersoalkan sama ada penonton benar-benar hanya suka melihat pelakon muda dan popular sahaja, sambil mengingatkan bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah. Dia sempat mengadu dengan gaya bersahaja, "Dia orang tu semua ada payung besar, kami ni payung kertas je."

Filem Kerambit dijadualkan akan menemui penonton di pawagam pada 31 Disember depan.