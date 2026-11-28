Hiburan

Pelakon dan pengacara, Janna Nick, membuat keputusan untuk menangguhkan perancangan menimang cahaya mata buat sementara waktu. Fokus utamanya sekarang adalah untuk menurunkan berat badan.

Janna, atau nama sebenarnya Nurul Jannah Muner yang kini berusia 31 tahun, menjelaskan bahawa keputusan ini diambil kerana dia tidak mahu pengambilan ubat hormon mengganggu proses penurunan berat badannya. Menurut laporan Budiey, dia menghentikan rawatan tersebut supaya tidak berlaku percanggahan dengan produk yang digunakan sepanjang program 90 hari bersama Masha Group. Dia mahu memberikan ulasan yang jujur kepada pengguna dan tidak mahu ubat hormon menjadi alasan jika keputusan program itu kurang memuaskan.

Menurut Budiey, tawaran menyertai program 90 Days Weight Loss Challenge ini datang daripada pengasas Masha Group Sdn Bhd, Enica Foong, selepas Janna menjadi perhatian kerana perubahan berat badannya. Janna menyasarkan untuk menurunkan 10 kilogram dalam tempoh 90 hari, iaitu daripada 77 kilogram kepada 67 kilogram.

Budiey turut melaporkan bahawa Janna berkongsi kesan ubat hormon terhadap tubuhnya yang menyebabkan berat badannya meningkat daripada 64 kilogram kepada 73 kilogram, sebelum mencecah bacaan tertinggi 80 kilogram. Dia mengakui keputusan untuk kurus dibuat selepas pelbagai usaha untuk hamil masih belum berhasil, termasuk pernah menetap setahun di London untuk gaya hidup sihat dan menjalani rawatan persenyawaan in vitro (IVF).

Tekanan di media sosial juga menjadi faktor, di mana Budiey menyebut Janna pernah meluahkan rasa kecewa di Threads kerana bentuk badannya sering dikutuk. Walau bagaimanapun, dia menegaskan bahawa suaminya, Dini Schatzmann, tidak pernah merungut dan sentiasa memujinya.

Dalam pada itu, Janna tetap meneruskan kerjayanya sebagai penyanyi. Menurut mStar, dia berpendapat suara merdu bukan satu-satunya penentu kejayaan kerana bagi Janna, "suara sedap, lagu tak jadi pun tak guna". Dia kini lebih memberi tumpuan kepada kerja di belakang tabir berbanding lakonan, walaupun masih menerima tawaran berlakon dan terpaksa menolak beberapa peluang kerana komitmen kerja sedia ada.