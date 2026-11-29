Hiburan

Penyanyi Indonesia, Barsena Bestandhi, baru-baru ini meluahkan rasa kecewa terhadap segelintir pemilik haiwan peliharaan yang tidak bertanggungjawab. Menerusi perkongsian di Threads, dia menasihati orang ramai supaya tidak menyerahkan haiwan peliharaan kepada orang lain dengan alasan yang tidak munasabah.

Barsena berkata dia sering melihat situasi di mana pemilik menyerahkan haiwan yang sudah tidak sihat. Antara alasan yang sering digunakan adalah mahu pindah rumah, tidak dibenarkan membawa pet, atau ada ahli keluarga yang mengandung.

Apa yang lebih menyedihkan, kucing-kucing yang diserahkan itu biasanya sudah tua, kurus, malah ada yang menghidap katarak sehingga hampir buta.

Keadaan jadi lebih parah apabila pemilik asal kemudian memuat naik gambar haiwan peliharaan baharu yang lebih muda dan comel di media sosial beberapa minggu kemudian. Ada juga yang sudah bertukar memelihara anjing.

"Aku cuma mampu tengok kucing-kucing yang mereka serahkan tu dengan mata berkaca. Sini, anak-anak. Ayah akan sayang korang sampai tiba masanya Allah jemput," tulis pelantun lagu Seperti Laut Kepada Langit itu.

Dia turut mengingatkan orang ramai agar tidak memelihara haiwan hanya kerana mengikut trend atau FOMO (Fear of Missing Out). Bagi Barsena, memelihara haiwan bukan sekadar melihat fizikal dan luaran, tetapi memerlukan komitmen serta tanggungjawab yang besar.

Kesimpulannya, jangan ambil haiwan peliharaan sesuka hati hanya sebab nampak comel. Dia menegaskan bahawa haiwan adalah makhluk hidup yang mempunyai nyawa dan perasaan, jadi mereka perlu dijaga sehingga akhir hayat kerana semua yang bernyawa akan menua dan tidak selamanya kekal comel.