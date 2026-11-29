Hiburan

Huang Xiaoming akhirnya buka mulut tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam perkahwinannya dengan Angelababy. Dalam satu sesi podcast bersama pengacara Yi Lijing, pelakon itu mengakui bahawa dia sebenarnya tidak matang dan gagal dalam memberikan sokongan serta perhatian yang sepatutnya kepada bekas isterinya.

Bukan nak tuduh pasangan, Dia mendedahkan bahawa ketika berkahwin dengan Angelababy, dia sudah mencecah usia hampir 40 tahun. Namun, bila imbas kembali, bintang "The New Shanghai Bund" ini sedar yang dia masih belum cukup matang, ada salah faham tentang erti kehidupan, dan banyak buat keputusan yang tidak bijak.

Terlalu fokus cari duit

Menurut Huang Xiaoming, pemikirannya ketika itu terlalu ringkas. Dia percaya bahawa tanggungjawab sebagai seorang suami hanyalah dengan bekerja keras, mencari duit, dan memastikan keluarganya hidup selesa. Dia ingat itu sudah cukup, tapi rupanya dia terlepas pandang satu benda paling penting iaitu meluangkan masa bersama.

Pelakon ini mengaku dia memandang rendah kepentingan untuk berbual dan berkongsi perasaan dengan pasangan. Akibatnya, jarak antara mereka berdua semakin jauh sehingga hubungan itu tidak dapat diselamatkan lagi. Huang Xiaoming mengambil tanggungjawab penuh atas keruntuhan perkahwinan mereka kerana dia benar-benar tidak faham cara untuk memupuk hubungan yang sihat pada masa itu.

Imej 'suami ideal' tercalar

Bila potongan temu bual ini tersebar di media sosial China, ramai netizen mula berbincang. Sebelum ini, orang ramai percaya Huang Xiaoming adalah suami yang sangat penyayang dan menjaga Angelababy dengan sepenuh hati. Tapi selepas pengakuan terbaru ini, imej "suami ideal" itu nampaknya sudah tidak seperti dulu.

Tanda-tanda retak sebelum cerai

Sebenarnya, sebelum perceraian rasmi mereka, sudah ada banyak tanda yang menunjukkan hubungan mereka dalam bahaya. Sejak 2019, pasangan ini jarang sekali muncul bersama di mana-mana acara dan kurang berinteraksi di media sosial. Malah, ada khabar angin yang mengatakan mereka sudah tinggal berasingan, ditambah pula dengan tindakan Angelababy yang kerap tidak memakai cincin perkahwinannya.

Kontroversi Li Fei'er

Keadaan menjadi lebih panas pada awal tahun 2021 apabila Huang Xiaoming muncul bersama bekas kekasihnya, Li Fei'er, dalam musim kedua rancangan realiti "Sisters Riding the Waves". Hal ini menyebabkan orang ramai syak bahawa Angelababy sebenarnya telah campur tangan dalam hubungan Huang Xiaoming dan Li Fei'er sejak sedekad yang lalu.

Disebabkan tekanan daripada pendapat umum, Angelababy terpaksa menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan bahawa Huang Xiaoming memang masih bujang ketika mereka mula berkenalan. Huang Xiaoming juga mempertahankan isterinya secara terbuka dan akhirnya memilih untuk menarik diri daripada rancangan tersebut.

Namun, tekanan daripada orang ramai dan tanda-tanda perpisahan yang sudah lama ada dipercayai menjadi punca utama perkahwinan mereka goyah. Akhirnya, pada 28 Januari 2022, mereka mengumumkan perceraian secara rasmi. Walaupun tidak mendedahkan sebab khusus dalam pengumuman itu, mereka hanya menyatakan bahawa perpisahan itu berlaku secara baik dan mereka akan tetap menjadi ibu bapa bersama kepada anak lelaki mereka.