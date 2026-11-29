Hiburan

Datuk Fazley Yaakob terpaksa mendedahkan keadaan kesihatan ibunya, Datin Umi Kalsom Abdol Latib, yang kini menghidap demensia. Tindakan itu dibuat bagi menjelaskan situasi sebenar kepada rakan-rakan ibunya supaya mereka faham kenapa wanita itu tidak lagi dapat dihubungi seperti biasa.

Menerusi perkongsian di Threads, Fazley memberitahu bahawa dia sangat terharu dengan doa dan semangat yang diberikan kepada ibunya. Dia menjelaskan bahawa ibunya tiba-tiba 'hilang' dan tidak dapat dihubungi melalui telefon kerana penyakit tersebut

Kesan demensia itu sangat ketara sehingga Datin Umi Kalsom tidak lagi mengingati kata laluan telefon bimbit sendiri. Lebih menyedihkan, rutin ibadah harian yang menjadi amalan tetap sebelum ini juga terjejas.

Fazley menceritakan bagaimana ibunya kini sudah lupa cara untuk solat, sedangkan sebelum ini beliau adalah seorang yang sangat rajin beramal, sentiasa menunaikan solat sunat dan membaca al-Quran setiap hari tanpa gagal.

Keadaan kesihatan Datin Paduka Umi Kalsom Abdol Latib dilaporkan semakin merosot. Menurut Fazley, ingatan jangka pendek ibunya kini hanya mampu bertahan selama 30 saat sahaja.