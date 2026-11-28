Hiburan

Drama bersiri Wali Dalam Tangisan tengah jadi topik hangat selepas empat episod ditayangkan. Plot yang mengangkat kisah cinta terlarang antara bapa saudara dan anak saudara ini ternyata buat ramai penonton rasa tak senang dan ada yang sampai ajak boikot drama ini sebab risau beri pengaruh tak baik kepada masyarakat.

Jazmy Juma yang berlakon dalam drama ini rasa tindakan boikot itu satu kerugian. Bagi dia, karya ini sebenarnya nak bawa mesej kesedaran. Dia harap drama ini boleh buka mata orang yang alami situasi sama macam watak Alif supaya mereka boleh sedar kesilapan sendiri dan kembali ke jalan yang benar.

Jazmy kata, macam mana nak betulkan benda yang salah kalau kita tak nak cerita mengenainya. Dalam drama ini, hanya watak Alif dan Aiya saja yang tahu perasaan sebenar mereka, manakala ahli keluarga lain tak tahu apa-apa.

Pelakon berusia 28 tahun ini meminta penonton ikutkan cerita sampai tamat sebelum buat apa-apa penilaian. Dia sarankan supaya kita tengok dari sudut positif untuk hayati pengajaran dan motivasi yang cuba disampaikan, walaupun jalan ceritanya mungkin buat sesetengah orang rasa kurang selesa.

Restu keluarga jadi keutamaan

Bila ditanya kenapa dia setuju ambil watak ini, Jazmy kata dia tak buat keputusan melulu. Dia dapatkan dulu pandangan daripada pihak pengurusan dan isterinya. Bagi dia, restu keluarga terutama ibu dan isteri adalah paling penting sebelum dia terima apa-apa tawaran kerjaya.

Dia kongsi yang sejak zaman bujang lagi dia memang akan beritahu ibunya sebelum buat apa-apa, dan sekarang selepas berkahwin, dia pastikan berbincang dan dapatkan restu isteri juga.

Dalam drama ini, Jazmy bergandingan buat kali pertama dengan Syad Mutalib. Plot utamanya memang fokus kepada pasangan bapa saudara dan anak saudara yang membesar bersama tapi masing-masing simpan perasaan yang tak sepatutnya wujud.

Korang rasa plot macam ni terlalu 'dark' untuk drama TV atau sebenarnya okay untuk bagi pengajaran?