Hiburan

Pelakon Dian P. Ramlee meluahkan rasa terkilan kerana kredibiliti dan pengalaman berpuluh tahun golongan anak seni seolah-olah tidak dihargai oleh segelintir pihak produksi yang menawarkan bayaran tidak setimpal.

Dian, 68, menegaskan bahawa tanggapan sesetengah pihak yang menganggap pelakon lama sanggup menerima bayaran rendah kerana kesempitan wang adalah tidak wajar. Selain isu duit, dia turut terasa hati dengan layanan dingin segelintir pelakon baharu di set penggambaran.

“Kadang-kadang saya sendiri rasa seperti tidak mempunyai nilai. Kita ini pelakon lama. Walaupun watak yang dibawakan tidak banyak dan sekadar penampilan khas, kadang-kadang ada pelakon baharu yang terus mendapat watak utama sebagai hero atau heroin memandang kita dengan cara tertentu,” katanya.

Menurut Dian, perkara ini bukan melibatkan semua pelakon baharu, tetapi ada masanya dia tetap terasa. Dia menekankan bahawa bukan sahaja soal bayaran yang menjadi isu, malah soal layanan juga sangat memberi kesan.

Dalam hal bayaran, beliau berpendapat ada pihak yang merasakan tidak berbaloi membayar pelakon veteran sedangkan hakikatnya mereka yang memudahkan kerja produksi. Katanya, kadang-kadang skrip belum ada dan hanya diberikan setelah sampai di set bersama penerangan karakter. Namun, ada yang beranggapan mereka akan terima sahaja bayaran rendah kerana tidak ada duit, sedangkan mereka juga manusia yang mempunyai perasaan.

Walaupun begitu, Dian mengakui bayaran bukan perkara pertama yang menjadi keutamaannya. Dia masih boleh bertolak ansur jika pihak produksi mempunyai kekangan bajet, seperti yang sering dilakukannya dahulu.

Dian menceritakan pengalamannya banyak membantu pengurus produksi yang baru hendak meningkat naik dahulu. Jika mereka memerlukan khidmatnya untuk satu hari penggambaran dan bajet terhad, dia boleh bertolak ansur. Namun sekarang, dia akan melihat sejauh mana rendahnya kadar yang ditawarkan. Jika terlalu rendah, dia tidak mahu menerimanya kerana pihak produksi sudah ada bajet sendiri dan pelakon veteran sudah tahu kadar bayaran harian.

Dian berharap isu ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada masa yang sama, dia meluahkan rasa simpati terhadap rakan seperjuangan yang lebih berusia kerana ramai antara mereka kini semakin dipinggirkan dan tidak lagi menerima tawaran lakonan.

Dia tahu bagaimana kehidupan pelakon veteran yang lebih tua daripadanya dan merasa kasihan apabila ada yang sudah tidak mendapat tawaran. Dian menyarankan agar pihak produksi memanggil mereka dan memberikan bayaran agar mereka berasa dihargai, memandangkan golongan veteran banyak membantu pihak produksi sejak dahulu lagi.

“Kalau boleh, perjuangkanlah juga bayaran mereka. Kita sama-sama bekerja dalam industri ini,” ujarnya.