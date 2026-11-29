Hiburan

Usahawan Datuk Seri Vida (DSV) meluahkan rasa syukur yang tidak terhingga apabila berpeluang menjejakkan kaki ke Mekah dan mengunjungi Multazam untuk memanjatkan doa di hadapan Baitullah.

Menerusi perkongsian di Threads, DSV memberitahu bahawa peluang berharga itu turut dimanfaatkan untuk menitipkan doa buat insan-insan tersayang yang telah mengirimkan hajat kepadanya. Walaupun berada dalam keadaan sesak dengan jutaan jemaah, dia menegaskan bahawa dia tidak melupakan mereka yang menitipkan doa dari jauh.

Alhamdulillah 🤍 Satu kelegaan dan kesyukuran yang sukar digambarkan apabila Allah izinkan saya sampai ke Mekah dan dapat peluang ke Multazam untuk memanjatkan doa di hadapan Baitullah, kongsinya.

DSV menceritakan pengalamannya berada dalam lautan manusia yang berebut-rebut mencari ruang untuk berdoa di Mataf. Menurutnya, dia bukan hanya membawa hajat diri sendiri, tetapi dalam setiap doa tersebut, dia menyelitkan doa buat insan-insan tersayang yang mengirimkan hajat.

Tambah DSV, hanya mereka yang pernah melalui pengalaman tersebut sahaja yang benar-benar memahami betapa berharganya peluang untuk berdoa di lokasi berkenaan. Dia turut berharap agar setiap doa yang dititipkan itu didengari, diterima dan dimakbulkan Allah SWT.

Buat semua yang mengirimkan doa dari jauh, semoga satu hari nanti Allah jemput untuk menjadi tetamu-Nya. Saya sudah sampaikan doa… selebihnya kita berserah kepada Allah, ujarnya lagi.

DSV menutup perkongsiannya dengan doa agar semua yang mengirimkan hajat diberikan berita gembira dengan segera atas segala doa yang telah dibacakan.

Memang Touching bila tengok sisi DSV yang macam ni, moga semua doa yang dipinta dimakbulkan!