Hiburan

Dai Fuad mengaku ada impian nak pegang watak sebagai Kamen Rider, adiwira terkenal dari Jepun. Hasrat itu muncul selepas satu trend tular dalam kalangan peminat filem KUDRAT 1968: High Council yang menyunting video pelakon utama sebagai watak super hero tersebut.

Menurut pelakon yang juga dikenali sebagai Muhammad Fuad Abd Rahman ini, dia mula terfikir nak bawa karakter itu apabila trailer filem KUDRAT 1968 keluar sebelum ini, ada peminat yang kreatif menyunting video Kamen Rider x KUDRAT.

Bagi Dai, watak Kamen Rider memang ada 'soft spot' dalam dirinya. Dia kongsi bahawa minat terhadap adiwira itu sebenarnya ada nostalgia tersendiri kerana melalui cerita itulah dia mula rapat dengan abang-abangnya, terutamanya abang sulung.

Jadi, bila video suntingan itu tular, segala kenangan bersama abang-abangnya terus terimbau kembali. Dia juga sempat mengucapkan terima kasih kepada mereka yang kreatif menghasilkan video suntingan tersebut.

Perkara ini dikongsikan oleh Dai ketika ditemui pada program Santuni Pelajar di UniKL MICET, Alor Gajah, Melaka baru-baru ini.

Agak-agak kalau Dai jadi Kamen Rider, dia pakai motor apa ek?