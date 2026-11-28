Gaya Hidup

Cobb salad dari Amerika ini memang jawapan paling tepat kalau korang cari hidangan yang sedap tapi senang sebab ia dikira sebagai satu hidangan lengkap. Salad yang mengenyangkan ini menggabungkan ayam, bacon rangup, avokado, telur, tomato ceri dan blue cheese, kemudian diserikan lagi dengan sos vinaigrette yang pekat dan mewah.

Kelebihan utama salad ini ialah ia sangat fleksibel. Korang boleh sesuaikan jenis sayuran atau protein mengikut apa yang ada dalam peti sejuk, jadi memang ngam sangat dengan konsep 'zero food waste'. Secara keseluruhannya, hidangan ini boleh disiapkan dalam masa 10 minit sahaja dan cukup untuk dimakan oleh tiga hingga empat orang.

Dalam sejarah kulinari, Cobb salad kini sudah setaraf dengan salad terkenal dunia yang lain seperti salad Niçoise, Waldorf dan Caesar. Kalau kat Amerika, selain guna vinaigrette biasa, mereka selalu hidangkan salad ini dengan ranch dressing, iaitu sos berkrim yang diperbuat daripada buttermilk atau yogurt, kucai dan herba.

Korang rasa combo blue cheese dengan bacon ni menjadi ke tak, atau korang lebih suka ranch dressing?