Hiburan

Astro Malaysia baru saja buktikan dorang memang king dalam industri kreatif bila berjaya rembat 11 pengiktirafan kat Kancil Awards 2026. Kejayaan besar ni hasil kolaborasi mantap dorang dengan agensi kreatif, Naga DDB Tribal.

Yang paling gempak mestilah kempen ‘Bila Bersama, Lagi Jadi’ yang berjaya bawa pulang anugerah Gold dalam kategori Entertainment Kancils untuk Fiction & Non-Fiction Film. Bukan itu saja, kempen yang sama pun skor Silver dalam kategori Film & Branded Content Kancils bagi Film (Broadcast & Cinema) dan Bronze untuk Best Use of Culture in Film & Branded Content.

Kalau korang tertanya-tanya kenapa kempen ni power, sebenarnya ‘Bila Bersama, Lagi Jadi’ adalah filem Raya Astro 2026. Ceritanya pasal dua kawan lama yang bertekak balik nak lawan buat panjut pelita paling best. Memang kena sangat dengan jiwa kita sebab dorang guna elemen tradisi dan budaya Malaysia sebagai teras cerita.

Selain filem Raya tu, ada beberapa karya lain juga yang dapat perhatian. Antaranya ‘Tergoda Dengan Sooka’, ‘Bapak Tak Rilek’ dan ‘Yang Sudi Tinggal’.

Satu lagi kemenangan yang membanggakan ialah anugerah Silver dalam kategori Craft Kancils untuk Film Direction menerusi ‘Sooka (Tergoda Dengan Sooka)’ hasil kerjasama dengan Layar Lucida. Tak ketinggalan juga pengiktirafan dalam bidang penulisan kreatif untuk ‘Bapak Tak Rilek’ dan ‘Bila Bersama, Lagi Jadi’.

Sumpah kreatif, tapi korang rasa ada tak iklan Raya lain tahun ni yang lagi win daripada filem panjut pelita ni?