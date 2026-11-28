Hiburan

Anna Jobling baru saja diiktiraf sebagai Southeast Asia’s Best Screen Talent sebagai penghormatan terhadap bakat lakonannya dan sumbangannya mewakili Malaysia di peringkat serantau.

Anna rasa sangat bersyukur dan terharu dengan anugerah ini. Bagi dia, pengiktirafan ini jadi pembakar semangat untuk dia terus belajar, kerja keras, dan perbaiki mutu lakonan supaya dapat beri persembahan terbaik dalam setiap karya.

Sambil meraikan kejayaan ini, Anna tak lupa nak hargai orang-orang yang sentiasa ada di belakang dia sepanjang bergelar anak seni. Dia nak kongsi penghargaan ini dengan keluarga, syarikat pengurusan, stesen televisyen, pihak produksi, dan juga peminat yang tak henti-henti bagi sokongan.

"Tanpa mereka, saya tidak mungkin sampai ke tahap ini," kata Anna.

Tapi Anna tak nak berhenti setakat ini saja. Dia ada azam besar untuk bawa nama Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau ada peluang untuk tembus pasaran antarabangsa, Anna memang dah sedia nak buat.

Kita semua tahu Anna memang berbakat, tapi kalau dia sampai ke peringkat global, memang level lain macam punya vibe. Korang rasa Anna sesuai masuk filem negara mana?