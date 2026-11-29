Hiburan

Media sosial kecoh selepas pelakon Amir Ahnaf dan Zarif Ghazzi tampil segak berbaju Melayu di Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) baru-baru ini. Memang tak boleh dinafikan, aura dua jejaka ni memang lain macam sampai ramai wanita yang 'cair' dan bagi macam-macam pujian.

Amir memilih busana berwarna merah jambu, manakala Zarif pula nampak tampan dengan baju Melayu warna hitam. Dua-dua sekali tampil lengkap dengan samping dan songkok, memang nampak macam calon menantu idaman sangat!

Netizen pun mula buat lawak, ada yang minta 'Abbas' dan 'Kahar' ni bergabung dalam satu naskhah nanti. Malah, ada juga yang sampai terfikir nak hantar rombongan meminang sebab terlalu terpesona dengan penampilan mereka.

Korang rasa siapa lagi segak, si pink atau si hitam?