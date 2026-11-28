Hiburan

Aina Abdul sekali lagi memukau ramai selepas memuat naik video dirinya menyanyikan lagu tema ikonik drama Filipina popular, Pangako Sa’yo.

Lagu ciptaan Rey Valera ini memang sudah sedia popular, tapi versi Aina benar-benar buat ramai terbuai dengan emosi. Sampaikan ada netizen yang sudah terdesak meminta penyanyi ini merakam semula atau mengalih bahasa lagu tersebut ke versi miliknya sendiri.

Kalau tengok di ruangan komen, ramai yang puji melambung sebab sebutan Tagalog Aina dikatakan sangat tepat. Ada yang sempat mengusik dengan mengatakan kalau bagi saja lagu susah atau dalam bahasa asing kepada Aina, dia boleh 'makan' dengan mudah.

Video ini juga membuatkan ramai teringat semula zaman kegilaan terhadap drama lakonan Kristine Hermosa dan Jericho Rosales suatu ketika dahulu. Memang power, bagi lagu bahasa apa pun Aina boleh settlekan dengan gaya dia sendiri.

Korang rasa Aina patut rakam full version lagu ni tak?