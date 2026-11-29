Hiburan

Bayangkan perasaan korang bila tengok adik bongsu yang baru berumur 12 tahun dapat sokongan penuh daripada ayah nak belajar main dram, tapi korang dulu kena 'block' habis-habisan. Itulah situasi yang dikongsikan seorang individu melalui platform Threads baru-baru ini.

Individu tersebut mendedahkan yang dia pada mulanya ingat ayahnya akan naik angin bila si adik suarakan hasrat nak belajar muzik. Tapi sangkaannya meleset sebab ayahnya hanya diam saja masa dengar permintaan tu. Paling mengejutkan, esok paginya dia nampak pad latihan dram sudah tersedia atas meja ruang tamu.

Ayahnya rupanya beli pad latihan terpakai dengan harga RM60. Bukan setakat beli, si ayah siap bagi pesanan yang sangat menyentuh hati kepada si adik: supaya jangan malu kalau bunyi teruk kerana semua orang mula macam tu.

Walaupun dia gembira tengok minat adiknya disokong, tapi jauh di sudut hati, dia rasa terkilan. Dia terkenang nasib sendiri masa mula-mula nak berjinak dengan muzik dulu. Masa tu, ayahnya sangat membantah minatnya bermain gitar .

"Gitar tu tak boleh bagi kau makan. Akhirnya aku simpan bawah katil sampai berkarat," luahnya dengan sayu. Pengalaman pahit itulah yang membuatkan dia menyangka ayahnya akan marah bila si adik minta belajar dram.

Dia mengaku walaupun dia tersenyum melihat situasi sekarang, tapi jujur dia rasa terasa juga sebab dia pun nak rasa sokongan yang sama dulu. "Gembira untuk adik tapi aku pun nak rasa macam tu dulu," tambahnya lagi.

Hantaran tersebut mendapat banyak reaksi daripada warga maya. Ada netizen yang berpendapat setiap anak membesar dengan versi mak ayah yang berbeza. Ada juga yang rasa mungkin ayahnya sudah sedar akan kesilapan lama dan tak nak ulang benda yang sama pada si adik, cuma ayahnya tetap ada ego sebagai seorang ayah. Netizen juga menambah bahawa pemikiran ibu bapa biasanya akan berubah bila mereka semakin dewasa.