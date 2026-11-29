Hiburan

Pelakon Abby Abadi berkongsi rasa syukur selepas menerima kejutan istimewa sempena ulang tahun kelahirannya daripada anak-anak. Menerusi satu hantaran di TikTok, Abby atau nama sebenarnya Arbaiyah Abdul Manan dilihat berpelukan dengan anak-anaknya, menandakan hubungan mereka yang sebelum ini keruh kini kembali pulih.

Dalam kapsyennya, Abby menyifatkan ketiga-tiga anaknya sebagai anugerah terindah. Beliau meluahkan bahawa segala lelah kini menjadi bahagia dan segala pengorbanan berubah menjadi cinta. Menurut mStar, Abby mengakui hilang kata-kata menerima kejutan tersebut dan merasa gembira kerana dapat meluangkan masa bersama Marissa Dania, Danish Hakim dan Maria Danisha dalam keadaan santai.

Kasih sayang terhadap anak-anak bagi Abby adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan balasannya. Beliau menggelar abang, adik dan baby sebagai cinta yang tidak pernah diminta dibalas, pengorbanan yang tidak pernah disesali serta doa yang tidak berhenti dititipkan kepada Allah SWT. Beliau turut berharap agar mereka dapat bersama bukan sahaja di dunia, malah hingga ke syurga.

Sambutan hari lahir ini dilakukan lebih awal kerana Marissa Dania perlu berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah. Abby sempat berpesan kepada anaknya itu supaya fokus dan tidak buat "perangai pelik-pelik" di sana, sambil mendoakan agar mendapat umrah yang mabrur atau mabrurah.

Perkongsian ini mendapat reaksi positif daripada warganet yang turut bersyukur melihat kemesraan mereka. Sebelum ini, hubungan mereka menjadi bualan apabila Abby menitipkan ucapan ulang tahun kelahiran yang dipercayai menghiris hati Maria Danisha Hakim. Abby juga pernah meluahkan perasaan mengenai pengorbanannya membesarkan anak-anak yang dirasakan seakan-akan dilupakan.

Untuk rekod, Mohamed Danish Hakim, Marissa Dania Hakim dan Maria Danisha adalah cahaya mata hasil perkahwinan Abby dengan pelakon Norman Hakim pada 2002 sebelum pasangan tersebut bercerai pada 2009. Menurut mStar, Abby kemudiannya berkahwin dengan Faizal, manakala Norman berkahwin kali kedua dengan pelakon Memey Suhaiza pada 2011.

Korang rasa senang ke nak repair hubungan yang dah retak macam ni?