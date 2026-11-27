Spettacolo

Kintsugi è il nuovo disco di Elisa, in uscita il 27 novembre su tutte le piattaforme. Non è un progetto pensato per divertire, ma un lavoro di scavo interiore dove la cantautrice ha deciso di mettere se stessa al centro di tutto. Il titolo si ispira alla tecnica giapponese di restauro della ceramica, che invece di nascondere le crepe le evidenzia con l'oro per ridare vita all'oggetto. Per Elisa, quell'oro rappresenta la consapevolezza che nasce dal dolore, trasformando le ferite in un attivatore per guardare dove prima non voleva. Questo concetto è racchiuso anche nella copertina, che mostra un busto in ceramica dell'artista ricomposto secondo questa tecnica.

I fantasmi del passato e le ferite di coppia

Il disco affronta senza sconti i traumi più profondi. Nel brano «Paura di stare bene», Elisa rielabora una violenza sessuale subita all'età di otto anni. Rileggendo i propri diari, ha deciso di non escludere questa ferita seguendo un filo conduttore di onestà, spiegando che a 50 anni, grazie a un percorso di psicoterapia, ha finalmente gli strumenti per prendere le distanze dall'orrore di quel trauma senza identificarsi più con esso.

L'album esplora inoltre le dinamiche relazionali problematiche e la crisi che l'ha portata a separarsi dal marito Andrea Rigonat, che però rimarrà nella band. Elisa descrive un periodo dominato da sofferenza, solitudine e senso di fallimento, scrivendo tutto ciò che sentiva riguardo a queste difficoltà di coppia.

Una battaglia contro la violenza e i tabù

La scelta di parlare pubblicamente del proprio passato si lega anche all'impegno sociale. Elisa fa parte dell'associazione Una nessuna centomila, che combatte la violenza di genere. Sottolinea come le storie di abuso siano più diffuse di quanto si creda e come l'atteggiamento di chi abusa sia una pura prevaricazione fisica basata sulla potenza dell'uomo rispetto a quella della donna o di un adolescente. Denuncia inoltre il paradosso del senso di colpa che colpisce le vittime, arrivando a dubitare che i fatti siano accaduti. Per contrastare queste perversioni, sostiene che l'educazione sessuale nelle scuole debba diventare obbligatoria per disinnescare i tabù sessuali.

Tra ansia digitale e impegno politico

Oltre alle ferite interiori, Kintsugi dà voce alle ferite collettive, sociali e politiche. Due brani sono dedicati alla F.O.M.O., definita come la malattia dei tempi moderni e l'ansia che rende schiavi dei social network a colpi di dopamina. Elisa critica l'uso eccessivo dei tablet e dell'intelligenza artificiale, che secondo lei toglie l'opportunità di crescere e fa perdere capacità, citando l'esempio di alcuni Paesi scandinavi che stanno riportando i libri nelle scuole.

Non manca una critica al capitalismo e all'autoritarismo. Se da un lato vede con speranza le nuove generazioni, che hanno capito che successo e denaro non portano felicità e partecipano a manifestazioni proPal, no kings o per il pianeta, dall'altro lancia un avvertimento contro il fascismo. In uno dei brani c'è il verso sul timore di essere arrestata se si manifesta, ricordando che l'autoritarismo sembra dimenticare chi si è sacrificato per l'evoluzione della società.

Le collaborazioni e il futuro

Il disco è stato prodotto da Dardust, con cui Elisa ha creato un immaginario omogeneo che include suoni dell'infanzia e brani ascoltati dalla sorella negli anni Ottanta. Cesare Cremonini è un'altra presenza chiave, con cui il rapporto è sempre più solido. In «Paura di stare bene», Cremonini suona il sax in un brano dall'atmosfera anni Settanta che omaggia il maestro Morricone, includendo un fischio tipico delle sue colonne sonore. Inizialmente era previsto un assolo o la melodia reinterpretata dalla tromba, strumento del maestro Morricone, ma Elisa ha chiesto a Cremonini di suonare il sax, strumento di cui lui nel frattempo si è innamorato.

Il percorso di Elisa prosegue verso un traguardo importante: l'anno prossimo celebrerà 30 anni di carriera con un concerto a Campovolo, definendo un lusso arrivare a questo momento con la passione per la musica ancora accesa, lontano da un evento puramente nostalgico.