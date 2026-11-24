Hiburan

Wina Natalia baru saja merayakan ulang tahun ke-50. Lewat media sosialnya, pengusaha ini memberikan julukan unik untuk dirinya sendiri, yaitu "LOLITA", yang ternyata singkatan dari "LOlos LIma puluh TAhun".

Momen spesial ini juga diramaikan oleh ucapan dari sahabat dan juga mantan suaminya, Anji. Bukannya cuma kasih selamat, Anji malah bercanda minta hadiah karena merasa posisinya terbalik. Dia bahkan terang-terangan kode minta mesin kopi terbaru.

Wina pun membalas, "Mesin kopi barter mobil BAIC, terima kasih." Selain Anji, Vicky Prasetyo dan Sarita juga turut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Wina.

Jujur saja, definisi 'umur hanyalah angka' benar-benar nyata di sini. Bisa barter mobil buat mesin kopi sih juara banget!