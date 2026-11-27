Hiburan

Wika Salim dan Max Adam Kamil sudah resmi mendaftarkan permohonan kehendak nikah. Rencananya, prosesi pernikahan antara Max Adam Kamil dan Wika Febrina Putri ini akan dilangsungkan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.

Riswanto mengonfirmasi hal ini di KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/11/2026). Menurut penjelasannya, berkas permohonan tersebut sudah masuk dan didaftarkan sejak 2 November 2026. Riswanto memastikan bahwa permohonan antara keduanya sudah diterima sebagai permohonan kehendak nikah untuk proses pencatatan nikah di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.

Ada detail menarik soal proses pendaftarannya. Ternyata, Wika maupun Max tidak datang sendiri ke KUA. Mereka memilih untuk menunjuk seseorang yang diberikan kuasa untuk mewakili pengajuan permohonan nikah tersebut. Riswanto menjelaskan bahwa langkah ini memang diperbolehkan karena pengajuan kehendak nikah bisa diwakilkan oleh pihak yang telah mendapat kuasa dari calon pengantin.

Kalau untuk yang mendaftarkan adalah pihak yang diberikan kuasa ya, dalam artian bahwa memang untuk pemberitahuan kehendak nikah ini kedua mempelai bisa diwakilkan oleh salah satu yang ditunjuk untuk bisa mengajukan permohonan kehendak nikah, kata Riswanto.

Kira-kira kapan ya mereka bakal sah? Sayangnya, sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai tanggal pasti kapan Wika Salim dan Max Adam akan menggelar pernikahannya. Kita tunggu saja pengumumannya!