Hiburan

Di tengah gempuran kuliner modern, Warung Artis Kuah Asam Tenau di Kota Kupang tetap konsisten menjaga cita rasa ikan kuah asam warisan keluarga. Tempat ini sudah jadi destinasi favorit buat para pencinta kuliner ikan di Nusa Tenggara Timur.

Muhammad Ali, pemilik warung tersebut, mengelola bisnis keluarga ini sebagai generasi kedua. Ali mulai memegang kendali usaha ini setelah orang tuanya menyerahkan pengelolaan warung pada periode 2014–2015.

Perjalanan bisnis ini ternyata sempat mengalami drama. Awalnya, warung ini berlokasi di kawasan Pelabuhan Tenau. Namun, sekitar tahun 2013–2014, mereka terpaksa pindah karena adanya perluasan kawasan pelabuhan. Akhirnya, Ali memindahkan usaha tersebut ke lokasi milik keluarga hingga sekarang.

Kerennya, meski sudah berganti generasi, rasa masakannya nggak berubah sama sekali. Resep bumbu ikan kuah asam yang dipakai masih menggunakan racikan asli warisan orang tua Ali tanpa ada perubahan sedikit pun.

Buat yang mau mampir, menu ikan kuah asam dan ikan goreng adalah dua hidangan yang paling banyak dicari pelanggan. Harganya juga cukup terjangkau, yakni Rp23.000 per porsi, sudah termasuk nasi.

Ali membocorkan kalau rahasia kelezatan masakannya bukan cuma soal bumbu, tapi kualitas ikan yang digunakan. Sebagai putra daerah dengan latar belakang keluarga nelayan, Ali paham betul cara memilih ikan yang benar-benar segar.

Keberadaan Warung Artis Kuah Asam ini jadi bukti kalau kuliner tradisional NTT tetap bisa eksis dan bersaing meski pilihan makanan modern makin beragam. Definisi rasa klasik yang nggak pernah salah!