Hiburan

Ulang tahun ke-47 Pasha Ungu pada 27 November 2026 terasa berbeda dari biasanya. Di hari spesial tersebut, penyanyi sekaligus anggota DPR ini harus melepas putri pertamanya, Shakiena Azalea, untuk menempuh pendidikan di Yonsei University, Korea Selatan.

Momen emosional ini dibagikan Pasha melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 27 November 2026. Dalam unggahannya, terlihat kebersamaan Pasha dan Shakiena di depan bangunan serta papan nama Yonsei University.

Lewat keterangan di unggahan tersebut, Pasha mengaku merasa berat saat harus melepas anaknya menimba ilmu di negeri orang. Namun, dia berkomitmen untuk tetap mendukung segala pilihan Shakiena, terutama dalam urusan pendidikan.

Hari ini tepat di tanggal ulang tahun ayah.. ayah harus membangun keberanian melepasmu putri pertamaku cici shakiena menimba ilmu di negeri orang.. berat rasanya tapi ayah akan terus mendukung semampu ayah apa yang menjadi pilihanmu utamanya pendidikan, tulis Pasha.

Selain dukungan, Pasha juga memberikan pesan agar Shakiena menjadikan kesempatan kuliah di Korea Selatan sebagai bekal untuk masa depan. Dia mengingatkan sang putri untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut sebaik mungkin.

Jujur saja, jadi orang tua itu emang nggak ada habis tantangannya. Lagi momen ulang tahun bukannya santai, malah harus berjuang lawan rasa sedih karena anak harus pergi jauh. Tapi ya, dukungan penuh buat pendidikan anak itu emang investasi paling oke, kan?