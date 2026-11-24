Hiburan

Alyssa Daguise tampil memukau dengan gaun panjang bernuansa nude keemasan. Detail bordir bunga berwarna burgundy menghiasi bagian dada sampai ke rok, bikin look-nya kelihatan mewah tapi tetap feminin.

Yang paling bikin melongo adalah aksen struktural berupa lengkungan besar berwarna burgundy di salah satu sisi dada dan bahunya. Detail tiga dimensi ini bikin busananya terasa unik, dramatis, sekaligus modern. Apalagi potongan gaunnya mengikuti lekuk tubuh, jadi siluet ramping Alyssa makin terlihat jelas.

Untuk rambut, Alyssa memilih gaya sleek side-parted Hollywood waves dengan belahan samping yang rapi, sementara sisa rambutnya tergerai dalam gelombang besar di satu bahu. Riasan wajahnya juga flawless dengan complexion halus, kontur lembut, dan blush on peach-pink. Tatapan matanya dipertegas dengan eye makeup cokelat dan eyeliner, lalu ditutup dengan lipstik nude rosy yang berkilau.

Penampilannya makin kompak karena Al Ghazali, suaminya, juga memakai beskap berwarna merah marun. Biar nggak berlebihan, Alyssa cuma pakai aksesori simpel berupa anting dan kalung emas.

Beda gaya dengan Alyssa, Syifa Hadju lebih memilih sentuhan tradisional yang modern. Istri El Rumi ini tampil anggun pakai kebaya modern berwarna hijau emerald gelap dari bahan satin mengilap. Kebayanya punya potongan mirip blazer dengan kerah tegas dan bagian bawah asimetris yang memanjang. Ada juga detail bordir bunga kecil hijau kekuningan di bagian bahu sampai depan kebaya yang memberi kesan manis.

Syifa memadukan atasan tersebut dengan kain batik panjang motif floral bernuansa krem, hijau, dan kuning. Rambutnya ditata sleek updo yang disisir rapi ke belakang dan diikat menjadi sanggul. Riasan wajah Syifa mengusung tema soft glam dengan complexion halus, blush on pink yang cukup tegas, serta highlighter yang bikin wajahnya glowing.

Look Syifa juga serasi dengan El yang mengenakan busana bernuansa hitam. Terakhir, Syifa melengkapi gaya kondangannya dengan membawa tas putih dari brand Christian Dior.

Kira-kira siapa yang paling juara outfit-nya kali ini, tim nude dramatis atau tim emerald klasik?