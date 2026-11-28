Hiburan

Jadi picky eater atau orang yang pilih-pilih makanan ternyata juga dialami banyak idol KPop. Para bintang ini mengakui kalau mereka sangat selektif dan nggak suka jenis makanan tertentu.

Lucunya, kebiasaan ini sampai bikin para penggemar hafal banget makanan apa saja yang nggak disukai idol favorit mereka. Tapi tenang, meski dikenal pemilih, mereka tetap punya makanan favorit masing-masing kok.

Bahkan, ada beberapa idol yang mencoba menantang diri sendiri buat tetap makan hidangan yang sebenarnya nggak mereka sukai. Salut banget sih buat perjuangannya demi mencoba rasa baru.

Kalau kamu sendiri, tipe yang makan apa saja atau tim yang harus pilih-pilih dulu baru mau makan?