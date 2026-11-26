Hiburan

Tatjana Saphira resmi melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah dilamar oleh kekasihnya, Andry Jonathan. Kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh keduanya lewat unggahan Instagram pada Kamis, 26 November 2026.

Aktris asal Jakarta ini mengunggah potret kebersamaannya dengan Andry untuk menandai babak baru hubungan asmara mereka. Tatjana juga menuliskan caption romantis, "Two souls, one adventure ahead," yang menggambarkan kesiapan mereka memulai petualangan hidup bersama.